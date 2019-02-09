İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Akıllı insülin iğneden kurtarıyor

Milyonlarca şeker hastası, artık yüksek teknolojili akıllı ilaç sayesinde kendisine insülin iğnesi yapmaktan kurtulabilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology (MIT)´deki araştırmacıların geliştirdiği yeni akıllı kapsül, hastanın karnından düzenli olarak insülin enjekte edebiliyor. Leopar kaplumbağa şeklinde ucunda çok küçük iğne bulunan kapsüller, hastanın karnında sürekli dik vaziyette durabiliyor. Kapsüllerin içinde, şeker hastalarının kendilerine enjekte ettiği insülin ilacı miktarı kadar dondurulmuş insülin bulunuyor. Ortalama her saat, kapsül içindeki sıkıştırılmış insülin vücuda yayılıyor. İğne, boşaltım sisteminden atılabiliyor. Tedavi biçiminin eczanelerde ne zaman yer alacağına dair ise henüz bilgi verilmedi.

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sarı yelekliler Obama ile görüşmek istiyor

Sarı yelekliler Obama ile görüşmek istiyor

Sayı 251 bine ulaştı

Sayı 251 bine ulaştı

Murat Kekilli Suriye'de

Murat Kekilli Suriye'de

Bedelli kılavuzu

Bedelli kılavuzu

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan, genç kızın ricasını geri çevirmedi

Enkazdan çıkan bayrağı temizleyip cebine koydu

Enkazdan çıkan bayrağı temizleyip cebine koydu

Başlamadan bitti

Başlamadan bitti

Bakan Selçuk'tan anlamlı paylaşım

Bakan Selçuk'tan anlamlı paylaşım
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´nun ´Ali Kılıç´ dayatmasına isyan ettiler

Kılıçdaroğlu´nun ´Ali Kılıç´ dayatmasına isyan ettiler

Domuzlar kendilerini beslemeye gelen çiftçi kadını diri diri yedi

Domuzlar kendilerini beslemeye gelen çiftçi kadını diri diri yedi

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç yeniden aday gösterildi

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç yeniden aday gösterildi

Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300'leri aktifleştirdi

Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300'leri aktifleştirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA