Akıllı insülin iğneden kurtarıyor
Milyonlarca şeker hastası, artık yüksek teknolojili akıllı ilaç sayesinde kendisine insülin iğnesi yapmaktan kurtulabilecek.
ABD’deki Massachusetts Institute of Technology (MIT)´deki araştırmacıların geliştirdiği yeni akıllı kapsül, hastanın karnından düzenli olarak insülin enjekte edebiliyor. Leopar kaplumbağa şeklinde ucunda çok küçük iğne bulunan kapsüller, hastanın karnında sürekli dik vaziyette durabiliyor. Kapsüllerin içinde, şeker hastalarının kendilerine enjekte ettiği insülin ilacı miktarı kadar dondurulmuş insülin bulunuyor. Ortalama her saat, kapsül içindeki sıkıştırılmış insülin vücuda yayılıyor. İğne, boşaltım sisteminden atılabiliyor. Tedavi biçiminin eczanelerde ne zaman yer alacağına dair ise henüz bilgi verilmedi.
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