Alıç sirkesi, kalp, tansiyon ve damarlar için çok faydalıdır. İbni Sina'nın da sağlık reçetesinde olduğu bilinen alıç meyvesi, birçok hastalığa iyi gelir. Sirkesi ise uzun süre kullanılabilecek bir şifa deposudur. Peki Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç sirkesi tarifi ve yapılışı ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Alıç sirkesi, tek başına içilebildiği gibi, salatalarda da kullanilabilir. Üzüm sirkesi ve elma sirkesi gibi ağır bir tadı yoktur. Gece yatmadan önce yarım çay bardağı alıç sirkesinin üzerine su ekleyerek içebilirsiniz.

Alıç sirkesi, yağ yakımında da çok etkili bir besindir. Zayıflamak için kullanılacaksa sabah aç karnına 1 yemek kaşığı sirke üzerine bir çay bardağı su ekleyip içebilirsiniz.

ALIÇ SİRKESİ TARİFİ VE YAPILIŞI

1. 5 kilo kadar alıç

4 litre su

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sirke (üzüm-elma)

5 -6 adet nohut

ALIÇ SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle Alıçlar bol suda yıkanır. Alıcın renginin kırmızı ya da sarı olmasının bir önemi yoktur.

Alıç, İçinde kurt barındıran bir meyvedir. Bu nedenle tek tek bıçakla kesip kontrol etmek gerekir.

Alıçlar kontrol edildikten sonra 5 litrelik cam kavanoz içerisine konulur. Şişe dolana kadar üzerine su eklenir ( 4 lt).

İçine 1 yemek kaşığı tuz ve 1 çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi ilave edilir. 5- 6 tane de nohut atılır. (Nohut, daha çabuk sirke olmasını sağlar)

Daha sonra cam şişenin kapağını kapatmadan üzerine temiz bir tülbent koyup kenarına lastik geçirilir. Bu şekilde gün ışığı görmeyecek karanlık bir ortamda 15 -20 gün bekletilir.

İlk etapta alıçların bir kısmı su üzerinde durabilir. Sirke olmaya başlayınca hepsi aşağıya çökecektir. Ve rengi gittikçe sarıya döner. Kıvamı ve tadından sirke olduğunu anlayabilirsiniz. 20 günde olmaz ise 5- 6 gün daha bekletebilirsiniz.

Daha sonra başka bir cam şişeye sirke süzülür ve bu şekilde muhafaza edilir.