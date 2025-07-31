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Sağlık

Alman hemşire ailesinin sağlığı için Türkiye'yi tercih etti

Almanya'da bir hastanede obezite bölümünde hemşire olarak görev yapan Olga Mıttelsteın, eşinin ve kızının mide küçültme ameliyatları için Türkiye'yi tercih etti. Mıttelsteın, bu kararı Almanya'da ameliyat öncesi süreçlerin uzunluğu ve sonucun belirsizliği nedeniyle aldığını belirterek eşi ve çocuğu ile birlikte Elazığ'a geldi.

İHA31 Temmuz 2025 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Alman hemşire ailesinin sağlığı için Türkiye'yi tercih etti
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Son yıllarda dünya genelinde hızla artan obezite vakaları, bu alandaki cerrahi müdahalelere olan ilgiyi de beraberinde getiriyor.

Özellikle Avrupa ülkelerinde sağlık sistemindeki yoğunluk, uzun bekleme listeleri, yüksek maliyetler ve prosedür engelleri nedeniyle birçok hasta farklı ülkelerdeki alternatifleri araştırıyor.

Türkiye ise bu noktada hem sağlık altyapısı hem de alanında uzman doktorlarıyla öne çıkan ülkelerin başında geliyor. Obezite cerrahisinde sağlanan başarılı sonuçlar, hastalara sunulan birebir ilgi ve sürecin hızlı yönetilmesi, yurt dışından gelen hastalar için Türkiye'yi cazip hale getiriyor.

Bu tercihlerin son örneklerinden biri de Almanya'nın Fulda kentinde yaşayan Olga Mıttelsteın oldu. Almanya'da bir hastanenin obezite bölümünde hemşire olarak görev yapan Mıttelsteın, eşi Wilherm ve kızı Ingrıd'ın tedavisi için Elazığ'ı tercih etti.

Almanya'da görev yaptığı hastanede ameliyat öncesi süreçlerin uzunluğu ve sonucun belirsizliği nedeniyle bu kararı alan Olga, aynı hastanede çalıştığı bir meslektaşının yönlendirmesiyle Elazığ'da eşinin ve kızının sağlıklı bir şekilde ameliyat olmalarını sağladı.

"EŞİM ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI, AŞAMALI OLARAK HER ŞEY ÇOK YOLUNDA GİTTİ"

Eşinin ve kızının ameliyatlarını Türkiye'de yaptırma kararı alan Olga Mıttelsen, "Ben Almanya'da bir hastanede obezite bölümünde çalışan bir hemşireyim. Orada bu mesleği yapan Sinan diye bir arkadaş vardı, Türkiye'den. Onunla görüştüm, ilk gördüğümde şişmandı. Sonradan gördüğümde neredeyse yarı yarıya küçülmüştü. Almanya'da obezite ameliyatını sordum. Olup olamayacağına dair net bir açıklamada bulunmadılar. Yarı ihtimal dediler, olabilir ya da olamaz. Olsa da çok uzun sürer.

Ben de bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Eşim burada ameliyat oldu, doktorun söylediklerini harfiyen yerine getirdik. Eşim çok kötü durumdaydı, aşamalı olarak her şey çok yolunda gitti. Eşim 180 kilodan 120 kiloya geriledi. Artık merdiven çıkabiliyor, spor yapabiliyor, fitnese gidebiliyor ve çok rahat nefes alabiliyor. Bu yüzden kızımı da alıp buraya getirdim. Şimdi çok memnunum, inşallah bundan sonra da her şey yolunda gidecek. Burada kalmaktan çok memnunum, sadece doktorlar değil bütün yardımcı personeller de bize çok yardımcı oldular. Bunu gittiğim her yerde anlatacağım" dedi.

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