Alman markası Dr. Wagner 8 özel ürünle Türkiye'de

Sağlık sektöründe kapsamlı şekilde test edilen özel formülasyonları ile tanınan Dr. Wagner markası Türk pazarına girdi. Takviye edici gıda alanında Alman ekolü olarak tanınan firma, Türkiye'ye ilk etapta sekiz ürününü getirdi. Coold Drop, C Plus Active Ginger, Immufast Complex, Buzz Sprey'in aralarında olduğu sekiz farklı ürün eczane raflarındaki yerlerini alır almaz tüketicilerin favorileri arasına adını yazdırdı.



TÜKETİCİNİN YORUMLARI OLUMLU

Markayı Türkiye'ye kazandırdıkları için çok iyi yorumlar aldığını dile getiren Letux Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Öztürk, "Dr. Wagner Türkiye'de çok kısa sürede sevilen ve talep gören bir marka haline geldi. Özellikle son tüketiciden aldığımız olumlu yorumlar sayesinde ben de bu markayı Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben, çocuğum ya da kendim için kullanmadığım hiçbir ürünü halkımıza sunmuyorum. Bu ürünlerden biz de oldukça memnunuz ve gönül rahatlığı içerisinde herkese tavsiye ediyorum" dedi.

HER İHTİYACA FARKLI ÜRÜN

Takviye edici gıda alanında güveni tüketiciye aşılayan Dr. Wagner'ın en çok ilgi gören ürünlerinden ilki, Almanya'da üretilen ve ardından Türkiye'de satışa sunulan, standardize zencefil kök ekstresi içeren C vitamini desteği "C Plus Active Ginger" oldu. İçeriğinde C vitamini, D vitamini ve çinko bulunan ürün, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunarak kullanıcıların konforlu bir gün geçirmesine yardımcı oluyor.

YÜKSEK ALMAN TEKNOLOJİSİ

Dr. Wagner, efervesanda yüksek Alman teknolojisi ve zevkle içebilecek aromalarıyla tüketicilerin tercih ettiği markalar arasında. Markanın bağışıklık destek alanında bir diğer ürünü; glüten ve şeker içermeyen Immufast Complex. Efervesan formundaki takviye edici gıda; beta glukan, ekinezya, kara mürver içeriğinin yanında C vitamini, çinko, selenyum ve aserola meyve ekstresini bir arada sunuyor.

SADECE ECZANELERDE SATILIYOR

Son dönemde tüm dünyada adından sıkça söz ettiren Dr. Wagner'ın hem izotonik hem hipertonik formlarda olan steril deniz suyu markası Sinofes Sprey de eczaneler aracılığıyla tüketicilere ulaşıyor. Çocuklar ve yetişkinlerde görülen sinüs problemlerinin çözümünde kullanılan sprey, burun tıkanıklığı problemlerinde ve burnun nemlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla da kullanılıyor. Dr. Wagner tüm ürünlerinde tüketicilere gıda takviyesi kullanmadan önce bir uzman hekime danışmalarını öneriyor. Ürünlerden maksimum fayda sağlamanın en doğru yolunun doktorlardan geçtiğini vurgulayan Dr. Wagner, bu yönüyle sektörün en güvenilir markalarının başında geliyor.