Almanya'da ''Türkiye'ye güvenmeye devam'' mesajı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) destekleriyle Berlin'de düzenlenen ALZ Berlin Uluslararası Sağlık Fuarı'nda katılımcılar, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilendirildi.

Türkiye'nin son yıllarda sağlık sektöründe ulaştığı kaliteye vurgu yapılan fuarda, Türkiye'nin değişik illerinden hastane ve klinikler, son hizmetlerini kuruluşlara ve fuar katılımcılarına anlatma fırsatı buldu.

Fuara katılan Türk sağlık sektörü temsilcileri, Türkiye'nin sağlıkta tercih edilmesinin en önemli nedeninin uluslararası standartlara sahip hastaneleri, klinikleri ve dünya ortalamasının çok üstündeki sağlık çalışanı kalitesi olduğunu belirtti.

- DEZENFORMASYONA KARŞI BİRİM KURULDU

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, AA muhabirine, Türkiye'nin sağlıkta başarısını Almanya'da göstermek için fuara katıldıklarını söyledi.

Ünver "Biz Türkiye olarak hem Türk hem de Alman vatandaşlarına sağlık getirdik. Daha sağlıklı, kaliteli, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık hizmeti alabilmeleri için Türkiye'de sağlık alanındaki başarımızı paylaşmaya geldik. Kurumlarımızla, doktorlarımızla, firmalarımızla geldik. Amacımız Türkiye'deki kaliteli, nitelikli sağlık sistemini Almanya'daki Türk ya da yabancı dostlarımıza anlatabilmek." şeklinde konuştu.

USHAŞ içerisinde sağlık alanında dezenformasyonla ilgili birim kurduklarını bildiren Ünver, dünyanın herhangi bir yerinde sağlık turizmi konusunda bir haber çıkması durumunda konuyu araştırdıklarını kaydetti.

Ünver, dezenformasyon konusunda çok hassas olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"İngiltere'den bize 2023'te 3 milyon turist gelmiş. 2024'te 5 milyon turist gelmiş. Bunların yüzde 10'u sağlığı için gelmiş. Yani 300 bin ile 500 bin kişi Türkiye'den sağlık hizmeti almış. Biz 38-40 vakayı konuşuyoruz. Bunların bir kısmında bizim de hatalarımız olabilir. Ancak hastanın komplikasyonu da olabilir. Dolayısıyla bunlara bakarak büyük resmi perdelemek bizim çok kabul ettiğimiz bir şey değil. Türkiye'de hakikaten bu konuda hassas davranılan bir süreçte bu tür haberler bizi üzüyor." dedi.

Behlül Ünver, şöyle devam etti:

"Bunun bir sebebi de aslında Avrupa'dan gelen hastalarımız bilinçli, nereden nasıl hizmet alacağını biliyor ama sosyal medyanın bu kadar gelişmiş olmasından kaynaklı bazen doğru yerlere de gidemeyebiliyorlar. Benim onlara önerim, bu tür mağduriyetlerin olmaması için Health Turkey platformu oluşturduk. Oradaki kurumlar bizim akredite ettiğimiz, arkasında durduğumuz gerekirse yaptırım uyguladığımız kurumlar. Bir de sağlık turizmi ve turistin sağlığı yönetmeliğiyle ilgili ciddi çalışma içerisindeyiz. Bu konu giderek azalacak."

Türk hekimlerinin çok maharetli ve güzel işlere imza attıklarına dikkati çeken Ünver, "Hem tesislerimiz hem kullandığımız teknoloji itibarıyla tüm dünyaya örnek olacak bir sağlık sistemi kurmuş vaziyetteyiz. Bu hizmetten faydalanılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

- TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLARI AVRUPA'YA GÖRE DAHA ERİŞİLEBİLİR

TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, sağlık turizmi alanında dünyada 13. Almanya'da 6. Berlin'de de 3. Fuarı düzenlediklerini belirterek, "Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı dünyada kendi konseptiyle en büyük organizasyon. Bunun da Türkler tarafından organize ediliyor olması bambaşka bir mutluluk." dedi.

Türkiye'nin önde gelen 80 hastanesi, kliniği ve doktoru ile Berlin'de bulunduklarını anlatan Alagöz, Alman vatandaşlarına Türkiye'nin hastane, klinik ve yenilikçi tedavi yöntemlerini anlattıklarını belirtti.

Alagöz, "Böylece dünyada sağlık turizmi alanında en önde gelen destinasyonlardan biri olan Türkiye'nin, Alman pazarında çok daha etkin olabilmesini ve daha fazla sağlık turistinin Türkiye'ye gelebilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlıkta tercih edilmesinin en önemli nedeninin uluslararası standartlara sahip hastaneleri, klinikleri ve dünya ortalamasının çok üstündeki doktor kalitesi ve sağlık çalışanı kalitesi olduğunu anlatan Alagöz, "Fiyatlara baktığınız zaman Avrupa fiyatları ve dünya fiyatlarına nazaran çok daha ulaşılabilir rakamlarda hizmet veriliyor. Daha da önemlisi sıra beklemeksizin tedavi. Avrupa'da pek çok branşta tedavi için uzun sıra beklenmesi gerekirken Türkiye'de sıra beklemeksizin tedavi olma imkanı çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

- "SAĞLIK ALANINDA TÜRKİYE İLERLEMEKTE"

Beyin ve omurga cerrahisi konusunda uzmanlaşan FK Health International Kurucusu Op. Dr. Fatih Kırar ise yaklaşık 5 yıldır sağlık sektöründe hizmet sunan küresel bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, Türkiye'nin sağlıktaki gücünü yurt dışına taşıdıklarını ifade etti.

Türkiye'de sağlık sektörünü devletin verdiği desteklere dikkati çeken Kırar, sağlığa gönül vermiş ve kaliteli hizmeti dünyaya duyurmak isteyen başarılı şirketlerin önünü açmak ve cesaretlendirmek gerektiğini dile getirdi.

Kırar, "Biraz cesaret eksiğimiz var. Aslında destekte sorunumuz yok. Devletimiz gereken her türlü desteği sağlıyor. Dubai'de de yatırım yapan birisiyim. Orada da sağ olsun büyükelçimiz, konsolosluğumuz her şekilde destek oluyor. Sadece arkadaşların daha cesur olması, dünyaya açılabileceklerini görmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

Gynovart Kadın Sağlığı Merkezi Kurucularından Prof. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş ise cerrahi ve medikal tedavi olarak kadın sağlığıyla alakalı her türlü tedaviyi sunduklarını belirterek, teknoloji kullanarak hem yurt içi hem de yurt dışında hastalara hizmet verdiklerini kaydetti.

Gynovart Kadın Sağlığı Merkezi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız ise kadın sağlığına ilişkin her konuda kadınlara yardımcı olduklarını vurgulayarak, kadın sağlığına dair A'dan Z'ye her tedaviyi hastalarına sunduklarını kaydetti.

Tapısız, "Bizim farkımız nedir? Farkındalık hayat kurtarır mottosuyla erkenden bazı şeyleri tedavi etmeye çalışıyoruz." dedi.

Ameliyatların yüzde 80'ini kapalı olarak yaptıklarını aktaran Tapısız, "Birçok klinikte bu oranlar yakalanamıyor. Birçok ülkede yapılamayan kapalı ameliyatı biz kliniğimizde yapıyoruz." dedi.



Diş sağlığı hizmetleri sağlayan Esteteeth International doktorlarından Mehmet Uzundurugan ise Bodrum'da vermekte oldukları diş sağlığı hizmetini Almanya'ya taşınmaya karar verdiklerini aktararak, Almanya'daki diş kliniklerine göre daha avantajlı fiyatlara sahip olduklarını sözlerine ekledi.