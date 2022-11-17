Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, Dışişleri'nde çalışan anne babasının Almanya'daki görevi nedeniyle bu ülkede eğitim almış bir isim. 48 yaşında. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Pankreas Kanseri Araştırma Derneği'ne 2025-2027 dönemi için başkan olarak seçilen Prof. Ceyhan, kamuoyunda 'beyin göçü' olarak bilinen TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında Türkiye'ye gelen ilk araştırmacılardan biri.

ARAŞTIRMA MERKEZİ

Almanya'da Pankreas Kanseri Araştırma Merkezi'ni yöneten Prof. Ceyhan 2019'da Türkiye'ye gelir gelmez benzer bir merkezi kurmak için adım atmış. TÜBİTAK desteğiyle Acıbadem Tıp Fakültesi bünyesinde bir araştırma merkezi kuran Prof. Ceyhan, pankreas kanseri alanında sayılı cerrahlardan biri. Akşam Gazetesi, Prof. Ceyhan'la 17 Kasım Dünya Pankreas Kanseri Günü nedeniyle Türk sağlık sistemi ve kanseri konuştu.

'NİYE GELDİN' SORUSU

Türkiye'ye geldiği gün otomobili için bankaya HGS almaya gitiğinde 'Herkes giderken sen niye geldin?' sorusuna muhatap olduğunu anlatan Prof. Ceyhan asıl geliş nedenini şöye anlatıyor: "Gelmemin asıl sebebi Türkiye'de araştırma merkezi kurmak. Acıbadem'in sahibi Mehmet Ali Aydınlar'dan teklif aldım ama laboratuvar kurma fikrim kabul görünce teklifi kabul ettim. TÜBİTAK desteğiyle Pankreas Araştırma Merkezi kurduk. Şu an 9 kişi çalışıyor. Ama sürekli gönüllü gelenler de var."

AVRUPA SIRA BEKLİYOR

Türk sağlık sistemini de öven Prof. Ceyhan "İlk başlarda Türkiye'ye Avrupa'dan hasta gelmeyeceğini düşünüyordum. Birçok ülkeden hasta gelip Türk hekimlerine ameliyat oluyor. Çünkü şu an Almanya'da ciddi doktor eksiği var. İngiltere'de kanser ameliyatı beklerken hasta ölüyor. Sağlık sisteminde sıkıntı var. Orada ameliyat için gün bulamıyorsun. Pankreas kanseri hastası için 3 ay sonra gel diyorlar. Türk sağlık sistemi Avrupa ile karşılaştırılamaz" diye konuştu.

UMUT ÖLÜRSE TEDAVİ ZOR

Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan'ın hem kanser hastalarına hem de hasta yakınlarına bir de kritik tavsiyesi var: "Önce hastanın 'savaşı yeneceğim' diye inanması lazım. Umut her zaman vardır. İnsandaki umut ölen en son şeydir. Umudu öldürürsen hastayı tedavi etmeye gerek yok. Vücutta ilk ölen bağışıklık yani ümmin sistemidir. Bağışıklık sistemi de psikolojik stresle çöker.

BİLİMSEL ADIMLAR ŞART

Türk Pankreas Kanseri Derneği'ni kurmak için de çalışmalar yapan Prof. Ceyhan, Türkiye'nin artık bilimsel olarak da öne çıkması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Ceyhan, "O kadar çok hasta var ki... Hollanda 12 milyon nüfusla bu alanda önde" dedi.

KANSERİN KONTROLÜ KOLAYLAŞACAK

Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan "Kansere çare bulunacak mı?" sorusuna ise şöyle cevap veriyor: "Kanser akıllı. Mutasyonlarla yaşıyor. Sistem alışıyor. Çünkü seni yaşam odağı seçmiş. Elmanın içindeki kurt gibi. Yaşayan farklı bir hücre. Yeni formlarla gelişiyor. Kansersiz hayat zor ama bundan sonra kanserin kontrolü daha iyi olacak."