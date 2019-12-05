Alzheimer’da ‘yapay zeka’ tedavisi

Gerçek nöronlar gibi davranan küçük “beyin çipleri” gelecekte Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bath Üniversitesi’nde geliştirilen çip, insan beynindeki nöronların çalışma şeklini taklit ederek bunun nöronların bozulması veya ölmesiyle oluşan hastalıkları tedavi edebilecek.