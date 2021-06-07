İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Haziran 2021 Pazartesi / 26 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6253
  • EURO
    10,5199
  • ALTIN
    524.833
  • BIST100
    1448.49
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Amazon yerlilerinin beyinleri yüzde 70 daha sağlıklı
Sağlık

Amazon yerlilerinin beyinleri yüzde 70 daha sağlıklı

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, Bolivya'daki Amazon ormanlarında Tsimane yerli halkının yaşla birlikte beyin hacimlerindeki azalma Batılı popülasyonlara göre yüzde 70 daha yavaş olduğunu keşfetti. Hızlı beyin hacmi kaybı, bunamaya sebep olan etkenler arasında yer alıyor.

DHA07 Haziran 2021 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 12:20
ABONE OL

Güney California Üniversitesi'nde (USC) görevli bilim insanları gerçekleştirdikleri bilimsel araştırmada, Bolivya'daki Amazon ormanlarında yaşayan Tsimane adlı yerli halkın beynini inceledi. Bilim insanlarının elde ettikleri sonuçlara göre, yerli halkın beyin hacminin yüzde 70 daha yavaş küçüldüğünü tespit etti. Yaşları 40 ila 94 arasında değişen 746 Tsimane yerlisinin beyinlerini CT taraması ile inceleyen bilim insanları, elde ettikleri beyin hacimleri sonuçlarını kişilerin yaşlarıyla karşılaştırdı. Bu doğrultuda, 27 Mayıs'ta hakemli dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre; yerlilerin, yüksek lif ve doyma oranı düşük yağlar gibi gıdalarla beslendikleri ayrıca göçe bağlı yaşamlarından dolayı fiziksel aktivitelerinin yüksek olduğu vurgulandı. Tsimane yerlilerinin tükettikleri gıdalar arasında, balık ve taze meyve ile sebze ağırlıkta olduğu açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.