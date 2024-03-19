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Sağlık

Ambulans uçak kalbinde sorun bulunan 2 günlük bebek için havalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalbinde sorun bulunan 2 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

AA19 Mart 2024 Salı 10:47 - Güncelleme:
Ambulans uçak kalbinde sorun bulunan 2 günlük bebek için havalandı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce 35 haftalık olarak dünyaya gelen bebeğe, kalbinde yaşanan sorun nedeniyle ileri yoğun bakım tedavisi uygulanmasına karar verildi.

Doktorların tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verdiği bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talebinde bulunuldu.

Talebin olumlu karşılanması üzerine İzmir'den havalanan ambulans uçak, Milas-Bodrum havalimanına indi.

Ambulansla tedavi gördüğü hastaneden havalimanına getirilen bebek, uçağa alınarak İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

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