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Sağlık

Ameliyatla çıkarıldı! Tam 800 gram

Ordu'da 63 yaşındaki hastanın mesanesinden, yapılan ameliyatta 800 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

AA25 Mart 2022 Cuma 12:57 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 12:57
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Kentte yaşayan Halil İbrahim Kargın, sürekli idrar yolu enfeksiyonu, dayanılmaz idrar yanması, sık idrara çıkma ve idrar tutmakta zorlanmasıyla ilgili ilaç tedavilerinden fayda göremedi.

Bunun üzerine Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran Kargın'ın, Op.Dr. Yüksel Şahin tarafından yapılan muayenede mesanesinde büyük bir taş saptandı.

Hasta için ameliyat kararı verildi.

Kapalı yöntemle çıkarılması mümkün olmadığından açık sistolitotomi ameliyatı ile 10 santimetre ve 800 gram ağırlığındaki taş başarılı şekilde alındı.

Kargın'ın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

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