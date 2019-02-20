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Aort anevrizması ameliyatına Türk imzası

Türk bilim insanları, iki yapraklı kalp kapakçığı bulunan ve kalpten çıkan ana damarında balonlaşma olan hastaya, kapalı yöntemle biyolojik kalp kapağı ve damarın takıldığı ilk uygulamaya imza attı.

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Dünyanın sayılı merkezinde uygulanan “minimal invaziv” olarak adlandırılan teknikle gerçekleştirilen operasyonun detayları, uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmak üzere makale haline getirildi. AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu “Minimal invaziv yöntemle kaburga aralığından 3 santimetrelik kesiyle biyolojik kalp kapağı ve damar kullanılarak yapılan ameliyat dünyada bir ilk. Literatürde böyle bir örnek yok” şeklinde konuştu. Ameliyatla sağlığına kavuşan 62 yaşındaki Seyhan Özer ise “Ölüm kaygısıyla yaşıyordum, şu an o kaygılarım bitti” dedi. 

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