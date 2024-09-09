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Sağlık

Araştırma sonuçları paylaşıldı: Elektronik sigara içenler dikkat

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, elektronik sigaraların en az sigara kadar akciğere zarar verdiği açıklandı.

DHA9 Eylül 2024 Pazartesi 13:36 - Güncelleme:
Araştırma sonuçları paylaşıldı: Elektronik sigara içenler dikkat
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İngiltere'de bulunan Manchester Metropolitan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen araştırmada, elektronik sigara kullanan kişilerin en az sigara kullananlar kadar akciğerlerine zarar verdikleri ifade edildi.

"KANLARINDA YÜKSEK LAKTAT SEVİYELERİ GÖRÜLDÜ"

Araştırma kapsamında, elektronik sigara kullananlar ve sigara kullananlar iki grup halinde incelendi. Bu kapsamda, 20'li yaşlardaki 60 kişiden, egzersiz bisikleti kullanırken akciğer kapasitelerinin kaydedilmesi istendi. Bulgular sonucunda yapılan açıklamada, "60 katılımcının 20'si en az iki yıldır elektronik sigara kullanıyordu, 20'si en az iki yıldır sigara içiyordu ve kalan 20'si ise sigara içmiyordu. Katılımcıların kalp, akciğer ve kas tepkilerini maksimuma ulaşana kadar daha zorlu seviyelerde analiz ettik. Ayrıca, atardamarlarının ne kadar iyi çalıştığını analiz etmek için kan testleri ve ultrason taraması yapıldı. Kan testleri ve ultrason taramalarına göre, hem sigara içen hem de sigara içmeyen grupta kan damarlarının sigara içmeyen grup kadar iyi çalışmadığına dair işaretler görüldü. Hem sigara içen hem de elektronik sigara kullanan grup daha fazla nefes nefese kalmış, yoğun bacak yorgunluğu yaşamış ve kanlarında daha yüksek laktat seviyeleri görülmüştür" denildi.

"EN AZ SİGARA KADAR ZARARLI"

Araştırmanın yazarlarından Azmy Faisal açıklamasında, "Bu çalışmada, akciğer hasarı belirtisi göstermeyen bir grup genç insanı inceledik. En az iki yıldır elektronik sigara veya sigara içen kişiler arasında, egzersizle ne kadar iyi başa çıktıkları konusunda önemli farklılıklar gördük. Sigara içenler ve elektronik sigara kullananlar egzersiz bisikletlerini kullanırken ölçülebilir derecede fazla nefes aldılar. Nefes almakta zorlandılar, kasları daha fazla yoruldu ve genel olarak daha az formda kaldılar. Bu bağlamda, araştırmamız elektronik sigaranın sigara içmekten daha iyi olmadığını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

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