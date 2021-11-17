''Arı poleni, kalbi koruyor''

DHA 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:48 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:48

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, arı poleninin bileşiminde bulunan amino asitler, lipidler (trigliseritler, fosfolipidler), vitaminler, mineraller ve flavonoidler dâhil olmak üzere yaklaşık 250 bileşen olduğunu ifade ederek bu bileşenlerin çeşitliliği bitki türüne, polen toplama zamanına göre değişebileceğini söyledi. Sivri ayrıca arı polenlerinin kalp sağlığını koruyucu etkisinin olduğunu da belirtti.

"KARACİĞERİ TOKSİT MADDELERE KARŞI KORUR"

Sivri, arı poleninin karaciğeri toksik maddelere karşı koruduğunu ifade ederek "Karaciğer hastalıklarından meydana gelen hasarları azaltır ve karaciğerin işlev kapasitesini arttırır. Ayrıca bağırsak iltihaplanmalarını gidererek bağırsak sağlığını korur, yara iyileşmesini destekler, zihinsel kapasiteyi, konsantrasyon ve dikkat yeteneğini artırır. Sıcak basması, gece terlemesi, duygu durum değişiklikleri ve uyku bozuklukları gibi menopoz semptomlarını azaltıcı etkisi vardır" açıklamasını yaptı.

Arı poleninin antitömür etkili olduğunu belirten Sivri, özellikle prostat kanserinde hücre büyümesini engellediğini ve hastaların şikâyetlerini azaltabilmekte olduğunu ve bazı çalışmaların ise arı poleninin demir, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimini ve kullanımını artırabileceğini gösterdiğini ifade etti.

"YENİ KORONAVİRÜS SÜRECİNDE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR"

Arı poleninin yapısında bulunan flavonoid, fenolik asit ve diğer antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendiğini belirten Sivri, "Ayrıca enfeksiyonlara karşı korur. Yeni koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır, bu süreçte hastalığa yakalanma riskini azaltmak ve hastalık sürecinde vücut direncini arttırmak için arı poleni besin desteği olarak kullanılabilir" tavsiyesinde bulundu.

BU YAN ETKİLERE DİKKAT

Bazı bireylerde ise arı poleni tüketimiyle iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı kaşıntı gibi yan etkiler görülebilmekte olduğunu söyleyen Sivri, "Özellikle hamileler, emziren anneler, herhangi bir arı ürününe karşı alerjisi bulunan bireyler ve varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler doktor tarafından önerilmedikçe arı poleni kullanmamalıdır. Arı poleni kullanmak isteyen diğer bireyler de doktorlarına danışıp uygun arı poleni kullanabilir. Ayrıca arı poleni uygun koşullarda saklanmalı, alınması gereken doz miktarlarının üstüne çıkılmamalıdır" uyarısında bulundu.