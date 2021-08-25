DHA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:11

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vaka sayısı 100 binde 361,69 olan Aksaray, en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında yer aldı. Kentte aşılama oranı ise yüzde 67,4 olarak belirlendi. Koronavirüse yakalanıp, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve hastaneye ilk geldiğinde durumunun iyi olmadığını ve nefes alamadığını belirten Lütfü Bıyık, "5 gündür serviste tedavim devam ediyor. Oksijene bağlı bir hayat yaşıyorum. Aşı olmamıştım, çok pişmanım. Herkes mutlaka aşısını yaptırsın. Eğer bu şekilde hastanede yatmak istemiyorsanız. Benim çektiklerimi çekmeyebilirsiniz, herkes aşısını yaptırsın. Biz aşı olmadık halimiz ortada. Sizler aşınızı olun hayatınızı kurtarın" diye konuştu.