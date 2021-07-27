27 Temmuz 2021 Salı 08:27 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 08:27

Avrupa ülkeleri aşı olmayanlara bir dizi yaptırım uygulamaya başladı. Bilim Kurulu da "aşı olana pozitif ayrımcılığı" masaya yatırdı, bir dizi tedbir gündeme geldi.

Bayramdan önce yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın gündeminde aşı olmayanlar için uygulanacak yaptırımlar yer aldı. Bilim Kurulu üyeleri, kalabalık alanlar için aşı şartının aranması gerektiğini vurguladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Toplantıda gündeme gelen tavsiyeler şu şekilde: Düğün, nişan, kongre ve spor müsabakaları gibi kalabalık etkinliklere girişte aşı zorunlu olmalı. Amfide ve yurtta aynı odada kalan öğrencilerin risk taşıyacağı için yüz yüze eğitimin başlaması planlanan üniversitelerde de aşı şartı aranmalı. Hem YÖK'e hem de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na konuyla ilgili yazı iletilecek.

YARIN YENİDEN TARTIŞILACAK

Yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında, aşı olmayanlarla ilgili yaptırımların uygulanması konusu bir kez daha gündeme gelecek ve nihai karar belli olacak.

DİYARBAKIR'DA PCR KUYRUĞU

Vaka sayısı 100 binde 117.79, aşılama oranı ise yüzde 40 olan Diyarbakır'ın HES uygulamasındaki haritada rengi kırmızıya döndü. Her gün yaklaşık bin kişinin geldiği Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin PCR kabini önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında klinikte 70, yoğun bakımda 24 kişi tedavi görüyor.

GENÇLERE TABLET VE BİSİKLET HEDİYESİ

Şanlıurfa'da düşük seviyede olan aşılama oranının, gençler arasında gerçekleştirilecek olan hediye çekilişiyle artırılması hedefleniyor. 18 ila 25 yaş gruplarında aşı yaptıranlar arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

TURİSTİK İŞLETMELERDE ÖZEL İNDİRİM İMKANI

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği tarafından halkı aşı olmaya teşvik etmek için özel bir kampanya hazırlandı. 15 Temmuz tarihinden sonra ilk ve ikinci doz koronavirüs aşısı olanlar, kentte, turizm sektöründe hizmet veren 30 işletme tarafından ağustos ayı içinde indirim hakkı kazanacak. Proje, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

'AŞI OLMAYAN GİREMEZ'

İzmir'de Mülkiyeliler Birliği Lokalini işleten Kemal Özçakar, iş yerinin kapısına "Aşı olmayan giremez" yazısı astı. Özçakar, "Bilim insanlarının aşılama çağrılarını desteklemek ve bu konuda bilinç oluşturmayı hedefliyorum" dedi. Özçakar, her müşterisine aşı olup olmadığını soracağını söyledi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE AŞI OLANA ÖZGÜRLÜK

Kovid-19'a karşı tüm dünyada ve Türkiye'deki yoğun aşılama programına karşın vakalar hızla artıyor. Vakaların artış gösterdiği ülkeler ise eski kısıtlamalara dönüyor. Çoğu ülkede hali hazırda kapalı alanlarda maske takma ve aşı olma zorunluluğu devam ediyor. İşte Avrupa ülkelerinde alınan önlemler:

Yunanistan: Kapalı alanlarda yalnızca test olan, hastalığı atlatan ya da aşı olan insanların bulunmasına izin veriliyor. Aşı olmayan çalışanların açığa alınması gündemde.

Fransa: Kapalı alanlarda maske zorunlu. Hastane ve bakımevi çalışanları ile itfaiyeciler için aşı zorunlu. Yasaklara uymayan işletmelere yönelik bin 500 euro ceza ve 3 kez uyarılması halinde işletmeciler için 9 bin euro ceza ile hapis cezası öngörülüyor.

İngiltere: Kapalı alanlara giriş için iki doz aşı olma zorunluluğu getirilecek. Premier lig maçlarıyla büyük etkinlikler sadece aşı olanlara açık olacak.

ABD: 2 doz aşı olanlara maske takma zorunluluğu kaldırıldı ancak kalabalık faaliyetlerde maske kuralı devam ediyor.

KAPALI ALANA GİRMEK YASAK

Almanya: 100 kişiden fazla katılımın olduğu alanlara aşı olan alınıyor. Aşılananların, aşılanmayanlardan daha özgür olacağını belirten Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, "Restoran, sinema, stadyum gibi büyük kapalı mekanlara aşı olmayanlar alınmayacak" dedi.

Rusya: Oteller yalnızca PCR testi negatif olanlar ya da aşı olanlara hizmet veriyor.

İtalya: 6 Ağustos'ta maske takma zorunluluğu ve kapalı alanlara giriş kıstasları getirilecek. Kapalı alanlara aşı olmayanlar giremeyecek. Sağlık çalışanlarının aşı olması zorunlu. Aşı olanlara 6 ay geçerli 'yeşil geçiş' belgesi verilecek. Belgesi olmayanlar restoran ve kafelerin kapalı mekanlarını alınmayacak.

İŞLETMECİLERDEN ZORUNLULUK TALEBİ

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, hükümetin desteğiyle gerçekleşebilecek iki yeni önerilerinin bulunduğunu belirtti: "Birincisi; 1 Eylül'den itibaren lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu getirilmesi. İkincisi; 1 Eylül'den itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliğiyle işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu. Böylece 1 Ağustos'ta bu kararın açıklanmasıyla 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacak."

MASKESİZLİĞİN FATURASINI 14 GÜN SONRA ÖDEYECEĞİZ

Kent meydanlarında ve sahil şeridinde vatandaşın maskesiz gezmesi endişeyi artırdı. Prof. Murat Çetiner, "Özellikle tatil bölgelerinde kimse maske takmıyor. 2 hafta sonra faturasını öderiz" dedi.

Tatil beldelerinde, restoranlarda ve kafelerde vatandaşların maskesiz dip dibe dolaşmaları koronavirüse davetiye çıkardı. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, maskenin en önemli korunma yöntemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

TABLO AĞIRLAŞACAK

"Önlemlerin gevşetilmesi kararını maalesef çok yanlış anladık. Vatandaşlarımız ülkemizde salgın yokmuş gibi davranıyor. Bu şekilde yaşamamız için önce yüzde 70-80'imizin iki doz aşısını tamamlamış ve ikinci dozun üzerinden de ortalama 10 gün geçmesi gerekiyor. Özellikle bayram tatilinde sahil şeritlerinde gördüğümüz maskesiz ve mesafesiz yaşam vakaların artış eğilimindeki bu süreçte karşımıza daha ağır tablolar çıkaracaktır. Uzun süredir kullanımından kaynaklı insanlarda oluşan bıkkınlığı anlayabilsek de unutulmamalı ki maske hastalığın solunum yoluyla bulaşını önlemede en önemli desteklerimizden biri. Diğer önlemlerin de terk edilmesine bağlı olarak tablonun kötü gidişatının yansımasını önümüzdeki iki hafta sonunda göreceğiz. Elimizdeki iki büyük gücü de kullanmalıyız. Birincisi aşı olmak, diğeri de kişisel olarak kendimizi maske, mesafe ve hijyenimize dikkat ederek korumayı sürdürmek."

MEVCUT VERİLERLE SONBAHAR ZOR GEÇER

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kurban Bayramı'ndaki hareketliliğin Kovid-19 vaka sayılarına yansımasının bu haftadan itibaren görüleceğini vurgulayarak, vakaların artmaması için tedbirlere uyulması ve aşı olunması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Balık, "Bu noktada vatandaşlarımızın aşılarını hızlıca yaptırmaları gerekiyor" dedi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise "Şu anki veriler sonbahar ayının biraz zor geçeceğini söylüyor. Yaklaşık bir 7-10 gün sonra hastane başvurularımız artmaya başlar. Sonra servis, yatış sayılarımız, arkasından yoğun bakım rakamlarımız, en son da ölüm rakamlarımız büyümeye başlar" dedi.

KISITLAMA DEĞİL TEŞVİK ÖNEMLİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, işletmecilerin talebini değerlendirdi: "ABD-İsrail gibi ülkelerde aşı zorunluluğu gündemde. Ancak bu durumun Türkiye için işlevsel olup olmadığı tartıştığımız bir konu. Aşı uygulamasını teşvik etmek için getirilen bu tür kısıtlamaların aşılama hızına etkisi net değil. Asıl bilgi eksikliğini giderme, yanlış inanışlarla mücadele erişimi kolaylaştırma daha önemli. Kısıtlamalardan çok teşvik, olumsuzluklardan çok olumlu yaklaşım daha etkili. Talebin sektörden gelmiş olması çok olumlu. Biz de buna benzer kısıtlamaları tartışıyoruz."