Aşırı egzersiz dişleri çürütüyor

The Telegraph'ın haberine göre, Londra Üniversitesinden Dr. Julie Gallagher liderliğinde, Olimpiyat oyuncuları dahil 352 profesyonel sporcunun katılımıyla yapılan araştırma, aşırı egzersiz yapan kişilerde diş rahatsızlıklarının yüksek oranda görüldüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, sporcuların günde ortalama iki kez fırçalamalarına rağmen diş sağlıklarının bozulmasının, aşırı egzersizin tükürük ve bağışıklık sisteminde diş hasarına yol açan değişimleri harekete geçirmesinden kaynaklanabileceğini açıkladı.

Yüksek şekerli enerji içecekleri ve yiyeceklerin de profesyonel sporcuların diş sağlığının kötüleşmesinde etkili olduğunu düşünen uzmanlar, sporcuların yüzde 49,1'inde ciddi diş çürüklerinin bulunduğunu kaydetti.

Futbol, ragbi, bisiklet, kürek çekme ve jimnastik dahil 11 dalda profesyonel sporcu olan bu kişilerin yüzde 32'sinin de diş sağlıklarının performanslarını olumsuz etkilediğini aktardığı belirtildi.

Çalışmanın ayrıntıları "British Dental Journal" dergisinde yayımlandı.