Asırlık tedavi yöntemleri masaya yatırılacak

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kökeni asırlar öncesine dayanıyor. Sağlık Bakanlığımız 2014’te bu konuda yönetmelik çıkardı ve doktorlar dışında bu işi yapanların cezandırılacağını bildirdi. Bu sayede Sağlık Bakanlığı bu tedavi yöntemlerini kabul etti” diye konuştu.