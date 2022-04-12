Aspirasyon pnömonisi, akciğerlerde iltihaplanmaya ve sıvı toplanmasına yol açan ve ölüme sebebiyet veren bir durumdur. Katı, sıvı ya da gaz niteliğindeki zararlı maddelerin solunum yollarına girerek akciğerlere ulaşmasıyla ortaya çıkar. Peki Aspirasyon pnömonisinin belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte Aspirasyon pnömonisi hakkında merak edilenler...

ASPİRASYON PNÖMONİSİ NE DEMEK?

Aspirasyon pnömonisi, aspirasyon sonucu akciğere kaçan maddelerin enfeksiyon oluşturmasıdır.

Aspirasyon, kişinin yutarak midesine göndereceği bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanabilir.

Yutma işlemi sırasında solunum yollarına kaçan bu maddeler, akciğerlere kadar inerek çok ciddi komplikasyonların gelişmesine yol açabilir. Aspirasyon farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Zatürre türlerinden biri olan Aspirasyon pnömonisi; Göğüs boşluğunda soluk borusu ile yemek borusu önlü arkalı bulunur.

Her lokma veya sıvı alımında yutak kapanır ve yiyecekler yemek borusuna girer. Aspirasyon, yiyeceklerin mideye geçiş sırasında yutak seviyesinde soluk borusuna kaçması sonucu oluşan bir klinik tablodur. Solunum yolları yiyecek maddelerini dışarı atmak için öksürük refleksini uyarır.

ASPİRASYON PNÖMONİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üşüme ve titreme ile yükselen ateş, öksürük, sarı yeşil veya pas renginde koyu balgam, ciğer zarı tutulmuşsa nefes alıp verirken yan ağrıları ve nefes darlığı şikayetleri tipik zatürrenin ilk belirtileri arasındadır.

Aspirasyonda görülen bazı belirtiler şu şekildedir:

Boğazda bir şey takılı kalmış hissi,

Yutma sırasında ağrı, yutmada zorluk,

Yeme veya içme sonrası öksürme ihtiyacı,

Yeme veya içme sırasında tıkanma hissi,

Yeme sırasında guruldama benzeri ses çıkarmak.

ASPIRASYON PNÖMONISI NASIL TEDAVI EDILIR?

Aspirasyon pnömonisi ile akciğer absesi için standart ilaç tedavisi penisilinlerdir ve genellikle intrave- nöz veya yüksek doz oral tedavi verilir. 1950'lerden 1975'lere kadar olan çalışmalarda hastaların büyük oranda penisiline yanıtlı olduğu gösterilmiştir.