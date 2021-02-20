Astımda artışta 'oda spreyi' uyarısı

DHA 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:58

Kış aylarına rağmen astım vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, bu dönemde görülen vakaların en önemli nedeninin kapalı alanlarda kullanılan oda kokuları olduğunu hatırlattı. Deterjan ve dezenfektanların aşırı kullanımının da bu sorunun başlıca nedenlerinden olduğunu anlatan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Açıkçası şunu bilmek gerekir; doğal olmayan bütün kimyasalların içerisinde insan vücudunun karşı reaksiyon vereceği alerjenler var. Bunun insan vücuduna ekstra bir yükü var. Hasta astım değilse alerjinin tetiklemesine bağlı astım tablosu ortaya çıkıyor. Eğer kişi astımsa, hastalığının alevlenmesine bağlı olarak KOAH tablosu görülüyor" diye konuştu.

"ODA KOKULARI EVİN TEMİZ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR"

Bu dönemde evlerin temizliğinin öneminin altını çizen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Gereksiz parfümlerin, deterjanların fazla kullanımına dikkat etmeliyiz. Çünkü bu oda kokuları aslında evin temiz olduğu anlamına gelmiyor. Sadece temiz bir koku yayarak kötü kokular sizi rahatsız etmiyor. Bu nedenle evlerin temizlenmesi ve havalandırılması bizler için çok daha önemli. Bir de şunu bilmek gerekir ki yoğun deterjan kullanımı aynen oda parfümleri gibi ciddi risk oluşturur. Evde var olan patojenler yani bakterilerin, mantarların büyük bir kısmı bizim beraber yaşadığımız genel itibariyle sağlığımızı bozmayan şeyler. Bunların çok ağır deterjanlar, dezenfektanlar ve oda kokuları ile engellenmesine gerek yok. Basit temizlik malzemeleri ve hafif sabunla, sirkeyle beraber kolay bir şekilde temizlenebilir. Yoğun şekilde bu tür kimyasalların kullanılmasını önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARABALARDA DA AYNI TEHLİKE VAR"

Evler kadar araçlarda da aynı sorunların yaşandığını belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, "Evlerden çok daha fazla ve yoğun bir şekilde ayrıca çok daha dar bir alanda bu ürünleri kullanıyoruz. Belki de evlerden daha riskli alanlar buralardır. Bu alanlarda da dikkatli olmak gerekiyor. Genelde şikayetlerin başlaması şöyledir; araba ya da ev gibi kapalı bir ortama girdiğinizde bazen öksürük başlar bazen de kişi hırıltı şeklinde nefes alır. Göğüste sıkışma hissi de yaşanabilir. Bu kişilerin o maddeye karşı alerjisi olduğunu gösterir ya da kişinin astımı tetiklenmiş olabilir. Bu sorunlar devam ediyorsa doktora başvurulmalıdır" tavsiyesinde bulundu. Çocukluk çağında maruziyete de dikkat çeken Akkoyunlu, "Biz buna hijyen teorisi diyoruz. Bu tür dezenfektanların aşırı kullanımına bağlı özellikle şehir yaşamındaki çocuklarda astımın ortaya çıkma nedeni bu tür kimyasalların aşırı kullanımı" değerlendirmesinde bulundu.