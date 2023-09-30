Güngörer, basın mensuplarına, 1. yılını dolduran Etlik Şehir Hastanesi'nde bugüne kadar verilen hizmetler ve yeni yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastanenin 28 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldığını anımsatan Güngörer, "Hastanemiz 1 milyon 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiş, Avrupa'nın en büyük hastanesi statüsünde olup, 7 farklı hastane, 100 yataklı kapalı psikiyatri kliniği, 100 yataklı klinik gözlemevi ve bünyesinde il sağlık müdürlüğü bulunan bir sağlık kampüsüdür." bilgisini paylaştı.

Güngörer, hastanede günlük ortalama 25 bin poliklinik hizmeti verildiğini belirterek, "Bir yılda 5 milyon 16 bin hasta başvurusu aldık, bunun 860 bini acil servislere yapıldı ve bu hastalarımıza da 81 bin cerrahi işlem gerçekleştirildi. Hastanemizde toplam 11 bin 400 doğum gerçekleşti, günlük doğum sayısı ise 40 oldu." ifadelerini kullandı.

Etlik Şehir Hastanesi'nin açık kalp cerrahisi ve koroner anjiyografinin eş zamanlı yapılabildiği "hibrit ameliyathane", özellikle depremzedelerin tedavisinde önemli görev üstlenen "hiperbarik oksijen tedavi ünitesi" gibi olanaklara sahip olduğuna dikkati çeken Güngörer, ayrıca pulmoner rehabilitasyon, nöromüsküler hastalıklar merkezi gibi multidisipliner yaklaşıma sahip merkezlerin de hastanede bulunduğunu söyledi.

ANJİYOYA GEREK KALMADAN TETKİK YAPILABİLİYOR

Doç. Dr. Güngörer, "Türkiye'de sadece hastanemizde bulunan 1024 kesit bilgisayarlı tomografi cihazımızla koroner anjiyografi öncesi bazı hastalarımıza girişim yapmadan tetkiklerini yapabiliyor ve bu girişime ihtiyaç duyup duymayacağına karar verebiliyoruz. Ayrıca bunun yanında kamuda ülkemizdeki tek hastane olarak 'Cyberknife' teknolojisini de barındırıyoruz. Bu cihazla beyin tümörü veya beyne metastaz yapmış hastalarımızda cerrahi işlemi gerçekleştiremeyeceğimiz noktada bulunan kitlelerde bu yöntemi kullanıyoruz." diye konuştu.

Aynı zamanda bir eğitim-araştırma hastanesi statüsünde olan Etlik Şehir Hastanesi'nde 1716 asistan hekimin görev yaptığını aktaran Güngörer, yeni dönem çalışmalarına ilişkin, "Şu anda hastanemiz 1000 poliklinikle hizmet veriyor, buna yakın zamanda 200 poliklinik takviyesi daha yapılacak, inşa süreçleri başlayacak. Bunun sebebi poliklinik başvuru sayısının her geçen gün artması ve yeni polikliniklere ihtiyaç duyulması." ifadesini kullandı.

"HASTANEMİZE 2 BİNİN ÜZERİNDE DEPREMZEDE HASTAMIZI YATIRDIK"



Hastanenin özellikli birimleri arasında Terapötik Aferez Merkezi ve Kemik İliği Nakli Merkezinin de yer aldığına işaret eden Güngörer, şu ana kadar 33 hastaya nakil gerçekleştirildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Güngörer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından illerden gelen çok sayıda hastaya destek sağladıklarını, tüm imkanları deprem bölgesi için seferber ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanemize 2 binin üzerinde depremzede hastamızı yatırdık, bu kişilerin 1200'ü doğrudan depremden zarar görmüş, ilk bir hafta içinde kara yolu ve hava yolu ile aldığımız hastalarımızdı. Hastalarımızın fiziksel ve psikolojik yönden tüm tedavileri yapıldı. Ayrıca ayaktan başvuru yapan 20 bin depremzede hastamıza hizmet ettik.

342 hastamız ana tedavilerinin ardından rehabilitasyon amacıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde tedavi altına alındı. Halen 52 hastamızın tedavisi devam ediyor, 50'nin üzerinde hastamızın ise protezlerini takarak şifayla evlerine gönderdik."

Güngörer, "Etlik Şehir Hastanesi olarak 2024 ve sonraki yıllarda çalışanlarımızın ve hastalarımızın mutluluğunu, konforunu en üst seviyeye çıkararak sağlıkta kalite standartları gereği tüm akredite oluşumlarında bizim de payımız olduğunu göstererek ilerlemeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.