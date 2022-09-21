Aykut Burus: Saç sağlığınız için bu besinleri tüketin

"Sağlıklı saçlara giden yol, beslenme planınızdan geçiyor" diyen kuaför Aykut Burus, "Besin değeri zengin gıdalar saç sağlığını etkiler. Besinler, içerdikleri vitamin, mineral ve proteinlerle saçları kökten besler, saç tellerini güçlendirir" dedi. Öncelikle uzak durulması gerekenleri anlatan Burus, "Tuz ve şeker hem sağlığımıza hem de saçlarımıza zarar verir. Bu iki beyazdan uzak durun" diye konuştu.



ISPANAK MUCİZESİ

Aykut Burus, saçlara iyi gelen sebzeleri şöyle sıraladı: "Demir eksikliği saç dökülmesine neden olur. Ispanak demir açısından en zengin besindir. Ayrıca A vitamini, beta karoten, folat ve C vitamini içerir, bunlar da saçları besler. Bu vitaminlerin bulunduğu bütün sebzeler saç sağlığına iyi gelir. Ben müşterilerime en çok havuç tüketmelerini öneriyorum. Çünkü A vitamininden zengin yapısıyla sebum üretiminde de önemli bir rol oynuyor. Sebum, tüylerin oluşturduğu yağlı bir madde ve hem saçlar hem de saç derisi için doğal bakım sağlıyor."

MEYVELER VİTAMİN DOLU

Birçok meyvenin de içerdiği vitaminlerle saçı beslediğini söyleyen Aykut Burus, "Özellikle mandalina ve çileğin saça çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Ayrıca kolajen üretimine de destek olurlar. Narenciye, tropikal meyveler ve biber de C vitamini zengini olduklarından mutlaka tüketmelisiniz. Avokado da saçları kökten uca besleyen sağlıklı yağ asitleri, vitaminler ve antioksidanlarla dolu bir meyve" dedi.

BALIK DA SAÇLARI BESLER

Aykut Burus diğer besinler hakkında da şu bilgileri verdi: "Somon, sardalye, uskumru gibi omega-3 asitleri yönünden zengin balıklar kıl köklerini besler. Yumurtada yüksek oranda biyotin ve protein vardır, saç sağlığı açısından mutlaka tüketmek gerekir. Mercimek de hem biyotin hem de protein, demir ve çinko içerir, onu da tüketmelisiniz. Beslenme planında kuruyemişlere de yer verilmeli, çünkü bunlar da E vitamini, selenyum ve çinkodan zengin."