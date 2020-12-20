Ayva çekirdeğinin faydaları nelerdir? Ayva çekirdeği jelinin faydaları

20 Aralık 2020 Pazar 17:53 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 17:53

Ayva çekirdeği jeli faydaları arasında ilk sırada cilt lekelerine ve yaralara faydası yer alıyor. Cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen ayva çekirdeği jelini hazırlamak ise oldukça kolay. Ayva çekirdeğini ayrıca öksürüğü kesmek için de kullanabilirsiniz. Peki ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır? İşte Ayva çekirdeği jelinin faydaları hakkında hakkında merak edilen bazı bilgiler...

AYVA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Öksürüğü keser

Öksürük sorununuz varsa ayva çekirdeği jeli ile kısa sürede bu sorundan kurtulabilirsiniz. Öksürük kesmede etkili olan ayva çekirdeğinin yanı sıra ayva yaprağı kullanımı da etkili olacaktır. Kullanım için bir su bardağının içine ayva yapraklarını koyun ve kaynatın. Ilımasını bekledikten sonra çay gibi içerek öksürük sorununuzdan kısa sürede kurtulmayı deneyebilirsiniz.

Ayva çekirdeği, gözeneklerin temizlenip sıkılaşmasını sağlıyor.

Ciltte oluşan yanık ve sivilce izlerini yok ediyor.

Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu engelliyor, var olanların ise kısa sürede yok olmasına yardımcı oluyor.

Ciltte oluşan çatlakların görünümünü hafifletiyor, düzenli kullanımında bu görüntüyü tamamen yok edebildiği de söyleniyor.

Dudaklarda oluşan çatlamalara da iyi geliyor.

Saç sağlığını da destekleyen ayva çekirdeği, özellikle yağlanma problemi yaşayanlara iyi geliyor.

Saçlardaki yağlanma problemini çözmekle kalmıyor, sağlıkla parlayan çok daha güçlü ve gür saçlara sahip olmamızı sağlıyor.

Çayı demlenip içildiğinde öksürüğe iyi geliyor, enfeksiyon riskini de en aza indiriyor.

Dahili olarak kullanıldığında ishale iyi geldiği de biliniyor.

Ayva çekirdeği nasıl kullanılır?

Ayva çekirdeğini direk tüketmeyi denememeli, ham haliyle yememeye dikkat etmelisiniz. Çünkü bu şekilde tüketimi, tahmin etmediğiniz yan etkiler oluşmasına neden olabilir, karın ağrısından bağırsak sorunlarına kadar birçok sorunla karşılaşabilirsiniz.

Ayva çekirdeklerini az miktarda su ile kolayca bir jele, cilt nemlendirici bir kreme dönüştürebilirsiniz.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ NASIL YAPILIR?

Ayvanın çekirdeklerini çıkarın, yarım çay bardağı temiz içme suyunun içine koyup bu şekilde en az 24 saat bekletin. Bu sürenin sonunda suyun jelimsi bir kıvama geldiğini göreceksiniz.

Cilt lekeleri ve çatlakları üzerinde iyileştirici bir etki yaratan ayva çekirdeği jeli ile kısa sürede sağlıklı bir cildin sahibi olacaksınız.

ÖKSÜRÜK İÇİN AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ YAPIMI

Ayva çekirdeğini jel yapmak dışında farklı yöntemlerle de değerlendirebilirsiniz tabii ki.

Öksürükten kurtulma ya da ishali kesme özelliklerinden faydalanmak için onu dahili olarak kullanmak istiyorsanız 1 su bardağı su ve 10 adet ayva çekirdeğini 1 tencereye aktarın ve yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın. Elde ettiğiniz bu ayva çekirdeği çayının yarısını ılıdığında için.