Az uyku genç kızlara kilo aldırıyor

Çalışmada yaşları 11 ila 16 olan kızlarda hafta sonları hafta içine göre biraz daha geç yatılmasının her bir saat için bel çevresinin 1.9 santimetre genişlemesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Uzmanlar, genç erkeklerde ise geç uyumayla kilo alımı arasında benzer bir ilişkinin bulgusuna rastlamadı. Geçmişte yapılan araştırmalar, yetişkinlerde geç yatmanın ve hafta sonları ayakta kalma süresinin artmasının kilo alımıyla bağlantılı olduğunu göstermişti.