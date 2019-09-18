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Az uyku genç kızlara kilo aldırıyor

Amerikalı uzmanların 418’i kız 804 ergen üzerinde yaptığı araştırma, akranlarından geç yatan kızların bel çevrelerinin genişlediğini ve bu bölgede daha fazla yağlanma olduğunu tespit etti.

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Çalışmada yaşları 11 ila 16 olan kızlarda hafta sonları hafta içine göre biraz daha geç yatılmasının her bir saat için bel çevresinin 1.9 santimetre genişlemesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Uzmanlar, genç erkeklerde ise geç uyumayla kilo alımı arasında benzer bir ilişkinin bulgusuna rastlamadı. Geçmişte yapılan araştırmalar, yetişkinlerde geç yatmanın ve hafta sonları ayakta kalma süresinin artmasının kilo alımıyla bağlantılı olduğunu göstermişti.

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