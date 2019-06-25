Bağırsak bakterileri daha fazla koşmanın sebebi olabilir

Harvard'daki Wyss Enstitüsü'nden araştırmacılar, Maraton koşucularında Veillonella adlı bir bağırsak bakteri türünün daha yüksek miktarlarda bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu bakteri koşucularda daha iyi performansa yol açabilir.

Nature Medicine'de yayımlanan araştırmada bilim insanları, 10 Boston Maraton koşucusunun dışkısını inceledikten sonra bu bakterileri buldular. Veillonella bakterisinin, sporcular özellikle yorucu aktiviteler yaptığında daha yüksek seviyede üretilen laktik asidi parçaladığı keşfedildi.

Bakterilerin bu özelliğinin başka bir fark yaratıp yaratmadığını belirlemek için, araştırmacılar bakterinin bir türünü izole edip 16 fareye yerleştirdiler. Fareleri bir koşu bandına yerleştiren araştırmacılar Midelerinde bakteri taşıyan farelerin, Veillonella bakterisi bulunmayan farelere kıyasla yüzde 13 daha uzun süre koştuklarını gözlemledi.

Araştırmacılar, Veillonella'nın potansiyel bir performans arttırıcı olarak görüldüğünü, ancak bunu tam olarak kanıtlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.