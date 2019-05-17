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Bağırsak kanserinin genç yetişkinlerde görülme oranı artıyor

Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre, genç yetişkinlerde bağırsak kanserine yakalanma oranı 26 yılda yaklaşık 3 kat arttı.

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BBC'nin haberine göre, Hollandalı bilim insanları, 20 Avrupa ülkesinden 143 milyon kişinin verileri üzerinden yaptıkları araştırmada, 1990 - 2016 yıllarında en yüksek kansere yakalanma oranının 20'li yaşlardaki bireylerde olduğunu tespit etti.

Araştırmaya göre, bağırsak kanserine yakalanma oranı 26 yılda yaklaşık 3 kat arttı.

Her 100 bin kişide bağırsak kanserine yakalanma oranı, 26 yıl içerisinde 0,8'den 2,3'e yükseldi.

Araştırmacılar, bu oranların devam etmesi halinde, kanser tarama programlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

20-29 yaş grubundakilerde bağırsak kanseri vakalarında ciddi bir artış olduğunu belirten araştırmacılar, bağırsak kanseri vakalarında kötü beslenme ve obezitenin önemli faktörler olabileceğini kaydetti.

Uzmanlar, gençlerde görülen kanser belirtilerine karşı dikkatli olmaları konusunda doktorları uyardı.

- KANSER TARAMA YAŞLARI DÜŞÜYOR

Avrupa ülkelerinin çoğunda, bağırsak kanseri taraması, hastalığın genellikle bu yaş aralığında görülmesinden ötürü 50 yaş üstündekilere yapılıyor. Bunun sonucunda, İngiltere gibi kanser tarama programına sahip ülkelerde 50 yaş üstü bireylerde bağırsak kanseri görülme oranları düşerken, özellikle 50 yaş altı bireylerde bu oranların arttığı tespit edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi bazı ülkelerde, bağırsak kanseri taraması 45 yaşından itibaren uygulanmaya başlandı.

Canlı yayında saldırıya uğradılar

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