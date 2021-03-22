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Sağlık

Bakan Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 23:07 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:12
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerimiz... Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nüz kutlu olsun. Türkiye sizi seviyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına, acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerinin çalışma ortamını gösteren fotoğraf karesi de ekleyen Koca, "Sizi ne kadar kutlasak azdır." değerlendirmesini yaptı.

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