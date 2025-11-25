İSTANBUL 16°C / 11°C
Sağlık

Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser hastalarına ilaç müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere 15 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

25 Kasım 2025 Salı 10:05
Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser hastalarına ilaç müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."
