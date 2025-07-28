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Sağlık

Bakan Işıkhan'dan ''Dünya Hepatit Günü'' paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hepatit hastalığı taşıyan vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan ''Dünya Hepatit Günü'' paylaşımı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hepatit hastalığı taşıyan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hepatit hastalığı taşıyan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Genel Sağlık Sigortası kapsamında aşı ile ayakta ve yatarak tedavi giderlerini, Hepatit A aşı bedelini, Akut/kronik Hepatit B ve Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaç bedellerini Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılıyoruz."
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