Bakan Işıkhan'dan ''Dünya Hepatit Günü'' paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hepatit hastalığı taşıyan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Hepatit hastalığı taşıyan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız.



Genel Sağlık Sigortası kapsamında;



✅Aşı ile ayakta ve yatarak tedavi giderlerini,

✅Hepatit A aşı bedelini,

✅Akut/kronik Hepatit B ve Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaç bedellerini Sağlık Uygulama Tebliği... pic.twitter.com/05Z2R4N1Gt — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 28, 2025

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hepatit hastalığı taşıyan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Genel Sağlık Sigortası kapsamında aşı ile ayakta ve yatarak tedavi giderlerini, Hepatit A aşı bedelini, Akut/kronik Hepatit B ve Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaç bedellerini Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılıyoruz."