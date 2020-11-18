İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2020 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7443
  • EURO
    9,2069
  • ALTIN
    468.365
  • BIST100
    1272.69
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bakan Koca: Gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur
Sağlık

Bakan Koca: Gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur

Sağlık Bakanı Koca, 'Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur' dedi.

DHA18 Kasım 2020 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:01
ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

"Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. "

"Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir."

"(Kovid-19 vakaları) İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.