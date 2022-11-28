Bakan Koca: 2 milyon 866 bin 7 kişi! Bir açıklamanız var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS'den alınan randevulara gitmeyen vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Koca, gidilmeyen randevuların sistemi yavaşlattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz ay tam 2 Milyon 866 Bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi. Randevusuna gelmeyenlerin, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara bir açıklaması olabilir mi? Gelinmeyecek randevular iptal edilmelidir.

MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda %30 iken, bu oran Ekim ayında %25'e indi. Randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara imkân sağlandı. Randevularda ciddi olmalıyız. Gelmeyeceği randevuyu iptal edenlere teşekkür ediyorum.

Geçen ay randevusu olanların 4'te biri muayene olmaya gelmedi. Bir ayda 4 hafta var. Gelinmeyen randevuların tamamının aynı haftada olduğunu kabul edelim. Sizce sağlık sistemi bundan nasıl etkilenirdi? İptal edilmeden gelinmeyen her bir randevu sistemi yavaşlatır.