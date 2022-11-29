Bakan Koca'dan ''sahte doktor'' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Koca, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorun görev yaptığı iddiası ile ilgili, "Müfettiş görevlendirdik, biliyorsunuz. Muhtemelen 1-2 gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge, beyanda bulunmuşluğu yok. Bu, tamamen hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle sadece gözlemlemek amacıyla kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır" diye konuştu.

Bakan Koca, görevdeki hekimlerin diplomalarının sorgulanması ihtimaliyle ilgili ise "Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim altyapımız var. Bu durum, bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler, il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz" dedi.

'VAKALAR 3 BİNLERDE'

Koronavirüs nedeniyle Çin'de gerçekleştirilen karantina uygulamalarına ilişkin görüşü sorulan Koca, "Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum, Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar, 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz, Turkovac aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışmamız; saygın, uluslararası dergilerde yayımlandı. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan risk grubunda olanlar, tereddüt etmeden Turkovac aşımızı olabilir" diye konuştu.

'YERLİ TEST KİTİ ÜRETİLECEK'

Diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığını söyleyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. Influenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV'ye aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda Covid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak. O da muhtemelen 1 ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'mızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek."