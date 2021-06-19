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Sağlık

Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi

Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi.30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.

19 Haziran 2021 Cumartesi 16:48 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 16:49
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