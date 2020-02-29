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Sağlık

Bakan Koca: İtalya, Güney Kore ve Irak ile tüm yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur.' dedi.

DHA29 Şubat 2020 Cumartesi22:36 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 23:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkıp, kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı 'COVID-19 yani Yeni Koronavirüs' hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz. Daha önce Çin ve İran'la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran'la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur. Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır" dedi. 

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