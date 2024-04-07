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Sağlık

Bakan Koca: Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Nisan Sağlık Haftası'na ilişkin, 'Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun.' ifadesini kullandı.

AA7 Nisan 2024 Pazar 21:05 - Güncelleme:
Bakan Koca: Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı
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Koca, sosyal medya hesabından, 7-13 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kuruluş yıl dönümüne denk gelen Sağlık Haftası'nı kutlayan Koca, şunları kaydetti:

"7 Nisan ve 7 Nisan haftası, dünya uluslarının ve kurumların, bütün insanların tam bir iyilik halinde olması için çaba göstermesi kararlılığını, bu doğrultuda bilinçlenmeyi ifade ediyor. Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun."

  • Bakan Fahrettin Koca
  • Gazz

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