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Sağlık

Bakan Koca: Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık

Bakan Koca: Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:56
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Bakan Koca: Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek.

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