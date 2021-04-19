DHA 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:56

Bakan Koca: Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek.