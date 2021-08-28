İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2021 Cumartesi / 20 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bakan Koca cevapladı: Kovid-19 geçirenler aşı olmalı mı?
Sağlık

Bakan Koca cevapladı: Kovid-19 geçirenler aşı olmalı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün'ün sorusu üzerine, dünyada yaygın uygulamaya göre, Kovid-19 geçirip, antikor düzeyi yüksek olanların da aşı olması gerektiğini ifade etti.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:44 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:44
ABONE OL

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sanatçı Nilgün Belgün'ün kendisine yönelttiği, "Ben Kovid geçirdim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, 'yüklenmeyelim' dedi, 'Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?" sorusunu yanıtladı.

Koca, şunları kaydetti:

"Sn. Nilgün hanım, sorunuz önemli. Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet. Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.