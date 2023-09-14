İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9429
  • EURO
    28,7071
  • ALTIN
    1653.98
  • BIST100
    8118.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bakan Koca duyurdu: Uygulama normal takvimiyle başladı
Sağlık

Bakan Koca duyurdu: Uygulama normal takvimiyle başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu: Uygulama normal takvimiyle başladı
ABONE OL

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.