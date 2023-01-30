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Sağlık

Bakan Koca: Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil

Bakan Koca: Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil

30 Ocak 2023 Pazartesi 10:33 - Güncelleme:
Bakan Koca: Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil
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Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil. Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız. Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek. Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan ŞURUP FORMLU ANTİBİYOTİKLERDEN 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023'te ise piyasaya 3,1 MİLYON KUTU arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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