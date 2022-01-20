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Sağlık

Bakan Koca güncel koronavirüs rakamlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 19:14 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:24
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 85 bin 948 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,13, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,34 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 311 bin 232 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının öneminin daha da arttığını belirtti.

Koca, "Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı." ifadesini kullandı.

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