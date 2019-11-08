Bakan Koca: İlaç ihracatımız 1 milyar 170 milyon dolara çıktı
Bakan Koca, 'İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı.' dedi.
- İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.