Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

DHA 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:09

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda bakanlığın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmaların ilk sonuçlarını verdiğini bildirdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşının kullanıma hazır olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi tetanos-difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı. Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017’de yaptı. İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi tetanos-difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı. Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."