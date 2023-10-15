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Sağlık

Bakan Koca: İzmir Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin yarın hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

15 Ekim 2023 Pazar 18:20 - Güncelleme:
Bakan Koca: İzmir Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İzmir Şehir Hastanesi'nin yarın hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklaması;

2.060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip. Toplam kapalı alanı 628.015 metrekare. Hayata hayat katan sağlık devriminin ürünü olan hastanemizin 337 Polikliniği, 54 Ameliyathanesi, 374 Yoğun Bakım Yatağı, 30 Diyaliz Yatağı bulunuyor.

İzmir Şehir Hastanesi, Genel Hastane ile birlikte Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi Hayırlı olsun.

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