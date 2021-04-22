Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı devreye girecek

AA 22 Nisan 2021 Perşembe 17:06 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek."



"(Kovid-19'da Hindistan varyantı) Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır."



"(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim."



"İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir."



"Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır."

"Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım."

"(Kovid-19) Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır."



"(İnsanlar ölüyor bunlar izliyor) demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli."