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Sağlık

Bakan Koca, MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındığını bildirdi.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Bakan Koca, MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındığını bildirdi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevunun alındığını, günlük randevu sayısının Kovid-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını bildirdi.

200 MİLYON RANDEVU ALINDI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin."

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