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Sağlık

Bakan Koca müjde olarak duyurdu: Hepimiz birden sevinebiliriz

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakan Fahrettin Koca, illere göre aşılama oranına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda risk haritasındaki değişimlere dikkat çekti.

DHA28 Ağustos 2021 Cumartesi 02:18 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 02:18
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Bakan Koca, illere göre aşılama oranı ile ilgili yaptığı açıklamada İstanbul ve Karaman'ın risk haritasındaki renginin maviye, Siirt'in ise sarı renge döndüğünü belirtti. Koca, açıklamasında şunları ifade etti:

'İSTANBUL VE KARAMAN MAVİ, SİİRT SARI'

"Hepimiz birden sevinebiliriz. İstanbul'umuz Mavi. Karaman mavi. Demek ki, İzmir, Hakkâri, Kırıkkale, Artvin daha Mavi! Bir ilde risk düzeyi düşünce, risk tüm Türkiye'de düşüyor. Toplum bağışıklığı dayanışma işi! Sağ ol Karaman. Yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranını daha da yükseltelim. Siirt'te, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı olma oranı bugün yüzde 65'in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında Siirt'in yeni rengi Sarı. Sağ ol Siirt. Ama iş henüz bitmedi!"

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