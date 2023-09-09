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Sağlık

Bakan Koca paylaştı: 2 milyon tarama yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında 2 milyon 834 bin 15 kanser taraması yapıldığını açıkladı.

IHA9 Eylül 2023 Cumartesi 17:01 - Güncelleme:
Bakan Koca paylaştı: 2 milyon tarama yapıldı
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Bakan Koca'nın paylaşımındaki verilere göre 2022 yılında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 2 milyon 834 bin 15 tarama yapıldı. Bu taramalardan 1 milyon 709 bin 455'i Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından, 1 milyon 124560'ı Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapıldı.

Meme kanseriyle ilgili taramalarda, 833 bin 413 taramanın KETEM'de, 12 bin 458 taramanın da Aile Sağlığı Merkezlerinde 12.458, olduğunu söyleyen Bakan Koca, Servis Kanseri tarama sayısını ise KETEM'de 458 bin 451, Aile Sağlığı Merkezlerinde 218 bin 651 olduğunu açıkladı. Kolorektal Kanser tarama sayısı hakkında da bilgi veren Koca, KETEM'de 417 bin 591 Aile Sağlığı Merkezlerinde 893 bin 451 olduğunu söyledi.

Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"2023'ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 1.344.192 tarama yapılmıştır. Bu taramalardan 818.664'ü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından, 525.528'i Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır. KETEM'de yapılan meme kanseri tarama sayısı 352.341, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan meme kanseri tarama sayısı 5.558'dir. KETEM'de yapılan Serviks Kanseri tarama sayısı 241.539, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan Serviks Kanseri tarama sayısı 65.505'tir. KETEM'de yapılan Kolorektal Kanser tarama sayısı 224.784, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan Kolorektal Kanser tarama sayısı 454.465'tir."

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