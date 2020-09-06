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Sağlık

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.

06 Eylül 2020 Pazar 12:37 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 12:37
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