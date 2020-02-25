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Sağlık

Bakan Koca: THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu karantinaya alınacak

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 'THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir' dedi.

AA25 Şubat 2020 Salı13:16 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 14:04

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlenen seferle ülkemize gelenler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak."

THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TK 879 sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.  

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