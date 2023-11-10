Bakan Koca: Türkiye, Mısır, İsrail'den Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu:

Mısır Sağlık Bakanı ile dün, Gazze'deki kanser hastası çocukların tedavisine yönelik önemli bir görüşmemiz oldu.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, başta çocuklar olmak üzere, Refah sınır kapısından ilk etapta Mısırın Şeyh Zuvaid ve El-Ariş Hastanelerine nakledilecek. Kanser hastası çocukları Mısır Sağlık Bakanı ile birlikte ziyaret edeceğiz.

Gazze'den gelecek hastaların tedavilerini Türkiye'den gönderilecek sağlık personelleri ile Mısırlı meslektaşları birlikte gerçekleştirecekler. İkinci etapta ise durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi planlanacak.

Gazzeli hastaların Refah sınır kapısından nakli için yürütülen diplomasi faaliyetlerinde ayrıca İsrail Sağlık Bakanı ile temas kurularak üç ülkeden (Türkiye, Mısır, İsrail) irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur.