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Sağlık

Bakan Koca: Uzaktan Sağlık Hizmetiyle artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak

Sağlık Bakanı Koca, 'Uzaktan Sağlık Hizmetiyle artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak' dedi.

10 Şubat 2022 Perşembe 17:05 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:08
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti'nin başladığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek. Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!" dedi.

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